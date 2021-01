MotoGP, Jorge Lorenzo: “Valentino Rossi farà bene con Petronas. Mi voleva l’Aprilia” (Di martedì 26 gennaio 2021) La stagione del Motomondiale che sta per iniziare vedrà Valentino Rossi approdare alla Yamaha Petronas, alle prese con una nuova sfida, l’ennesima, della sua lunga carriera. A tal proposito è intervenuto a Sky Sport 24 lo spagnolo Jorge Lorenzo, che ha pronosticato una buona annata per il pilota azzurro. Lorenzo è rimasto spiazzato dalla scelta della Casa nipponica: “Mi ha sorpreso la decisione della Yamaha di far competere Rossi in un team satellite come Petronas, non l’avrei mai immaginato, ma allo stesso tempo credo che per lui non cambi tanto, farà bene“. Niente Aprilia invece per lo spagnolo: “Ci sono stati contatti con Massimo Rivola, di cui sono amico da tempo, e con Aprilia, ne abbiamo parlato, ma la ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) La stagione del Motomondiale che sta per iniziare vedràapprodare alla Yamaha, alle prese con una nuova sfida, l’ennesima, della sua lunga carriera. A tal proposito è intervenuto a Sky Sport 24 lo spagnolo, che ha pronosticato una buona annata per il pilota azzurro.è rimasto spiazzato dalla scelta della Casa nipponica: “Mi ha sorpreso la decisione della Yamaha di far competerein un team satellite come, non l’avrei mai immaginato, ma allo stesso tempo credo che per lui non cambi tanto,“. Niente Aprilia invece per lo spagnolo: “Ci sono stati contatti con Massimo Rivola, di cui sono amico da tempo, e con Aprilia, ne abbiamo parlato, ma la ...

