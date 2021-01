Maturità 2021 | ecco le novità | date | commissioni | calcolo del voto

Leggi su viagginews

(Di martedì 26 gennaio 2021). Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’esame e sulla sua organizzazione. A breve ci sarà la decisione ufficiale. In questi giorni per molti studenti la domanda è soltanto una: come sarà la? Nelle scorse settimane si sono avvicenproposte di cambiamento e modifiche parziali, ma non si hanno ancora certezze. Sarà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com