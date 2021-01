LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Moelgg. Vinatzer: “Sono bloccato di testa” (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALEX Vinatzer: “HO LA testa BLOCCATA” 19.15: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 20.45 per la seconda manche. A dopo 19.13: L’altro azzurro qualificato per la seconda manche è Stefano Gross, 18mo a 2?25 da Feller. Eliminato Alex Vinatzer, che è sempre più in difficoltà, 32mo a 3?10, 40mo Sala a 3?83 19.12: Questa la classifica finale della prima manche dello Slalom di Schladming: 1 FELLER Manuel AUT 50.49 2 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 50.88 +0.39 3 MATT Michael AUT 51.16 +0.67 4 ZENHAEUSERN Ramon SUI 51.19 +0.70 5 NOEL Clement FRA 51.28 +0.79 6 SCHWARZ Marco AUT 51.38 +0.89 7 Moelgg Manfred ITA 51.48 +0.99 8 GRANGE Jean-Baptiste FRA 51.99 +1.50 9 POPOV Albert BUL 52.00 +1.51 10 KHOROSHILOV Alexander ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAALEX: “HO LABLOCCATA” 19.15: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 20.45 per la seconda manche. A dopo 19.13: L’altro azzurro qualificato per la seconda manche è Stefano Gross, 18mo a 2?25 da Feller. Eliminato Alex, che è sempre più in difficoltà, 32mo a 3?10, 40mo Sala a 3?83 19.12: Questa la classifica finale della prima manche dellodi: 1 FELLER Manuel AUT 50.49 2 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 50.88 +0.39 3 MATT Michael AUT 51.16 +0.67 4 ZENHAEUSERN Ramon SUI 51.19 +0.70 5 NOEL Clement FRA 51.28 +0.79 6 SCHWARZ Marco AUT 51.38 +0.89 7Manfred ITA 51.48 +0.99 8 GRANGE Jean-Baptiste FRA 51.99 +1.50 9 POPOV Albert BUL 52.00 +1.51 10 KHOROSHILOV Alexander ...

Tizio_Original : RT @Eurosport_IT: Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45 per l… - Eurosport_IT : Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Schladming in DIRETTA. Bravo Moelgg: è settimo! Vinatzer lontano dai primi. Feller fa sognar… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale maschile #Schladming 2021 #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz in DIRETTA: podio prezioso per Marta Bassino! La classifica di gigante -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz in DIRETTA: ultime 15, tra poco Sofia Goggia OA Sport LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz in DIRETTA: Marta Bassino per la rimonta furiosa, Brignone terza

10.18 Marta Bassino ha disputato tre giganti a Kronplatz, ottenendo due terzi ed un quarto posto. n attesa delle prossime azzurre, ricordiamo i piazzamenti delle italiane: terza Federica Brignone, set ...

DIRETTA/ Slalom Schladming streaming video Rai: Feller comanda la 1^ manche!

Diretta slalom Schladming streaming video Rai oggi martedì 26 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo. Feller al top ...

10.18 Marta Bassino ha disputato tre giganti a Kronplatz, ottenendo due terzi ed un quarto posto. n attesa delle prossime azzurre, ricordiamo i piazzamenti delle italiane: terza Federica Brignone, set ...Diretta slalom Schladming streaming video Rai oggi martedì 26 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo. Feller al top ...