Le accuse al primario bresciano: "Dava farmaci letali a pazienti Covid per liberare letti" (Di martedì 26 gennaio 2021) farmaci letali somministrati a pazienti Covid con l'intento di liberare posti letto. Questo, secondo il gip, il movente di Carlo Mosca, 47enne primario del pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari, nel bresciano, arrestato e ai domiciliari per omicidio volontario e falso in atto pubblico con l'accusa di aver somministrato farmaci letali a due pazienti affetti da Covid che sono deceduti a metà marzo, nella fase più acuta della pandemia che ha interessato la provincia di Brescia. Il movente del medico, secondo quanto riportato dal Messaggero, sarebbe stato diminuire il carico di lavoro e di pazienti della struttura sanitaria. Tra il 20 e il 22 marzo, "nei giorni in cui i fatti ...

