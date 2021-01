Lazio, è fatta per l’arrivo di Musacchio: sosterrà domani le visite mediche (Di martedì 26 gennaio 2021) L’approdo di Mateo Musacchio da Milan e Lazio è ormai affare fatto: c’è l’accordo tra le due società, col difensore argentino che sarà a Roma per le visite mediche nella giornata di domani. Seguirà poi la firma del contratto, a sancire definitivamente un affare costato un milione di euro dei biancocelesti: questo il costo dell’indennizzo per il giocatore, il cui contratto con i rossoneri scade al termine della stagione. A livello di contratto Musacchio firmerà a 700mila euro per sei mesi, più opzione per altre due stagioni con i biancocelesti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) L’approdo di Mateoda Milan eè ormai affare fatto: c’è l’accordo tra le due società, col difensore argentino che sarà a Roma per lenella giornata di. Seguirà poi la firma del contratto, a sancire definitivamente un affare costato un milione di euro dei biancocelesti: questo il costo dell’indennizzo per il giocatore, il cui contratto con i rossoneri scade al termine della stagione. A livello di contrattofirmerà a 700mila euro per sei mesi, più opzione per altre due stagioni con i biancocelesti. SportFace.

