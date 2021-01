Intesa Sanpaolo e Università Cattolica lanciano corsi su digitale e internazionalizzazione imprese (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ed il CeTIF dell’Università Cattolica del Sacro Cuore annunciano l’avvio della Digital Corporate&Transaction Banking Academy, per accompagnare imprenditori e manager verso la trasformazione digitale e verso l’internazionalizzazione. L’accordo fra le due entità si concretizzerà nel lancio di due i corsi, l’International Trade & Export Management e Modelli di Business e Strategie Digitali per le imprese, al via rispettivamente il 1° marzo e il 7 aprile. L’offerta formativa di cinque settimane, con tre edizioni scaglionate nel corso del 2021, è stata formulata unendo le competenze accademiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’esperienza sul campo dei manager di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) –ed il CeTIF dell’del Sacro Cuore annunciano l’avvio della Digital Corporate&Transaction Banking Academy, per accompagnare imprenditori e manager verso la trasformazionee verso l’. L’accordo fra le due entità si concretizzerà nel lancio di due i, l’International Trade & Export Management e Modelli di Business e Strategie Digitali per le, al via rispettivamente il 1° marzo e il 7 aprile. L’offerta formativa di cinque settimane, con tre edizioni scaglionate nel corso del 2021, è stata formulata unendo le competenze accademiche dell’del Sacro Cuore e l’esperienza sul campo dei manager di ...

