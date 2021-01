Inter, Marotta: “Nessun ricorso per la squalifica di Conte e Oriali” (Di martedì 26 gennaio 2021) Nessun ricorso per la squalifica di 2 giornate inflitta ad Antonio Conte e di una per il team manager Gabriele Oriali, dopo lo scontro con l’arbitro Maresca in Udinese-Inter. Lo ha annunciato l’ad nerazzurro Beppe Marotta a Raisport prima del derby di Coppa Italia: “Sono situazioni e tensioni che per chi è protagonista nel recinto di gioco porta a delle incomprensioni, abbiamo analizzato la situazione e deciso che non faremo ricorso”. “Lo Scudetto? Noi abbiamo l’obbligo di dare il massimo per tutti gli obiettivi”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021)per ladi 2 giornate inflitta ad Antonioe di una per il team manager Gabriele, dopo lo scontro con l’arbitro Maresca in Udinese-. Lo ha annunciato l’ad nerazzurro Beppea Raisport prima del derby di Coppa Italia: “Sono situazioni e tensioni che per chi è protagonista nel recinto di gioco porta a delle incomprensioni, abbiamo analizzato la situazione e deciso che non faremo”. “Lo Scudetto? Noi abbiamo l’obbligo di dare il massimo per tutti gli obiettivi”. SportFace.

