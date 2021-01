Infinity | TimVision | Apple+ | la programmazione di febbraio 2021

Leggi su gqitalia

(Di martedì 26 gennaio 2021)e Apple Tv+: anche asi può contare sulladelle tre piattaforme streaming che aggiungono ai loro cataloghi tanti titoli tra titoli originali o esclusive, di serie tv e film. Uno su tutti: il film A Star is Born di e con Bradley Cooper e Lady Gaga, remake del melodramma musicale per cui la popstar ha composto la colonna sonora, tra cui l'ormai celebre Shallow. Il film, tuttavia, non è il solo titolo di quelli proposti da, né l'unico asso nella manica del mese, dal momento che anche sul fronte delle serie tv non mancano nuove stagioni di telefilm cult – come la 4° di Riverdale, che si apre con uno speciale tributo a Luke Perry – né l'esclusiva di Batwoman, con Ruby Rose nei panni della cugina dell'Uomo Pipistrello, già ...