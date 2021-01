Incidente mortale ad Avellino, muore giovane ragazza (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi a San Tommaso nel popolo quartiere di Avellino. Una ragazza ha perso il controllo della sua autovettura per poi ribaltarsi. Nell’impatto purtroppo la giovane è deceduta. Sul posto ambulanze e Polizia Municipale. Strada chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonel tardo pomeriggio di oggi a San Tommaso nel popolo quartiere di. Unaha perso il controllo della sua autovettura per poi ribaltarsi. Nell’impatto purtroppo laè deceduta. Sul posto ambulanze e Polizia Municipale. Strada chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

