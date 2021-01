Grande Fratello Vip 5, 34^ Puntata: Ecco il Primo Finalista! (Di martedì 26 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5, 34^ Puntata: sorprese emozionati, confronti molto attesi, nuove rivelazioni come la data ufficiale della fine del programma e una nuova concorrente che entrerà in casa. Dayane Mello è la prima finalista, due uomini adesso si contendono il secondo posto in finale. Ecco che cosa è successo in questo appuntamento con il reality show. Grande Fratello Vip 5, 34^ Puntata: la finale sarà il 1 marzo, questa volta è ufficiale! Alfonso Signorini apre la 34^ Puntata del Grande Fratello Vip 5 annunciando che venerdì entrerà una nuova concorrente: Alda D’Eusanio. L’aspirante vippona seguirà la Puntata in collegamento con lo studio per commentare quello che succede. Il Primo ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 26 gennaio 2021)Vip 5, 34^: sorprese emozionati, confronti molto attesi, nuove rivelazioni come la data ufficiale della fine del programma e una nuova concorrente che entrerà in casa. Dayane Mello è la prima finalista, due uomini adesso si contendono il secondo posto in finale.che cosa è successo in questo appuntamento con il reality show.Vip 5, 34^: la finale sarà il 1 marzo, questa volta è ufficiale! Alfonso Signorini apre la 34^delVip 5 annunciando che venerdì entrerà una nuova concorrente: Alda D’Eusanio. L’aspirante vippona seguirà lain collegamento con lo studio per commentare quello che succede. Il...

