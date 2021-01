Gf Vip, un nuovo amante per Tommaso Zorzi: la confessione (Di martedì 26 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è uno dei grandi protagonisti del Gf Vip condotto da Alfonso Signorini: nelle ultime ore si è fatto avanti un personaggio che ha rivelato di essere stato suo amante Da quando è entrato nella casa del Grande Vip Tommaso Zorzi è sempre al centro del gossip. Si è parlato spesso del rapporto tra L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 26 gennaio 2021)è uno dei grandi protagonisti del Gf Vip condotto da Alfonso Signorini: nelle ultime ore si è fatto avanti un personaggio che ha rivelato di essere stato suoDa quando è entrato nella casa del Grande Vipè sempre al centro del gossip. Si è parlato spesso del rapporto tra L'articolo proviene da YesLife.it.

LaliGeromel : @luxcookies Secondo me in generale non gli frega molto la fidelizzazione del nuovo pubblico, alla fine il GF va ava… - katiadiluna16 : E chissà... Nasceranno i ZENGAVO' ? ?? #gfivp #GFvip #GrandeFratelloVip #gfvip2020 #GrandeFratelloVip5 #GFvip5… - giovannidadada : @EbiBosio @tommyicyzorzi Io me lo auguro ..per 3 settimane stronzi come sono farebbero rientrare Francesco o un nuo… - kooscino : chissà se il vip per i bangtan quando si potranno fare di nuovo tour costerà di nuovp 400 euri - CheDonnait : Dopo la diretta di ieri sera, Stefania e Tommaso hanno espresso di nuovo il desiderio di voler abbandonare il… -