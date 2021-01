FIFA 21: Arrivano le proteste della Ligue 1 per l’assenza di Neymar dalle nomination del TOTY (Di martedì 26 gennaio 2021) Da qualche minuto EA Sports ha ufficializzato le nomination del 12° TOTY della modalità FIFA 21 Ultimate Team che sarà decretato tramite le votazioni della community. La carta in questione sarà disponibile nei pacchetti a partire dalla 19:00 di venerdi 29 gennaio e lo sarà per un periodo limitato. La software house canadese ha stabilito che Messi, Son e Thiago sono i tre giocatori che dovranno contendersi un posto nell’olimpo del calcio mondiale. La risposta della Ligue 1 Uber Eats non si è fatta attendere. Pochi istanti fa, tramite il social network twitter, La lega Francese ha palesato il proprio disappunto per la clamorosa assenza di uno dei tre giocatori più forti al mondo, Neymar, e che appena qualche mese fa ha giocato la finale ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 26 gennaio 2021) Da qualche minuto EA Sports ha ufficializzato ledel 12°modalità21 Ultimate Team che sarà decretato tramite le votazionicommunity. La carta in questione sarà disponibile nei pacchetti a partire dalla 19:00 di venerdi 29 gennaio e lo sarà per un periodo limitato. La software house canadese ha stabilito che Messi, Son e Thiago sono i tre giocatori che dovranno contendersi un posto nell’olimpo del calcio mondiale. La risposta1 Uber Eats non si è fatta attendere. Pochi istanti fa, tramite il social network twitter, La lega Francese ha palesato il proprio disappunto per la clamorosa assenza di uno dei tre giocatori più forti al mondo,, e che appena qualche mese fa ha giocato la finale ...

