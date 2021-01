Eriksen: “La punizione occasione perfetta. Ho sfruttato al massimo il momento” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Christian Eriksen, il match winner del derby, ha commentato il suo gol e la vittoria ad Inter TV. Queste le parole del danese: “Mi sento molto felice. Ho cercato di sfruttare al massimo i minuti che mi sono stati concessi e c’è stata oggi la possibilità di fare bene. La punizione era l’occasione perfetta per segnare, sono contento”. Parlando della gara avete dovuto mostrare grande forza per portare a casa il risultato.“Si, sapevamo che sarebbe stata una gara dura. L’intensità e il livello di gioco è molto alto in una partita come il Derby. È stata dura ma siamo contenti di aver passato il turno”. A chi vuoi dedicare la rete della vittoria?“Dedico il gol a mia figlia appena nata, alla mia famiglia e a tutti i tifosi”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Christian, il match winner del derby, ha commentato il suo gol e la vittoria ad Inter TV. Queste le parole del danese: “Mi sento molto felice. Ho cercato di sfruttare ali minuti che mi sono stati concessi e c’è stata oggi la possibilità di fare bene. Laera l’per segnare, sono contento”. Parlando della gara avete dovuto mostrare grande forza per portare a casa il risultato.“Si, sapevamo che sarebbe stata una gara dura. L’intensità e il livello di gioco è molto alto in una partita come il Derby. È stata dura ma siamo contenti di aver passato il turno”. A chi vuoi dedicare la rete della vittoria?“Dedico il gol a mia figlia appena nata, alla mia famiglia e a tutti i tifosi”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il #DerbyMilano nelle parole del match-winner: Christian Eriksen! ??????? #InterMilan ????… - OptaPaolo : 2018 - L'#Inter non segnava su punizione diretta da aprile 2018 (Cancelo contro il Cagliari): 55 tentativi senza go… - Eurosport_IT : CHRISTIAN ERIKSEN ?????? L'Inter non segnava su punizione dal 17 Aprile 2018 ?? #CoppaItalia | #InterMilan | #Eriksen - Vtwenty4 : Oggi è il giorno in cui, finalmente, #Eriksen in tendenza è sacrosanto! Quindi buonanotte e che quelle punizione a… - justchillinucaz : RT @pap1pap: Quindi. Ibra fa lo sborone per la seconda volta e per la seconda volta lo piglia in culo. Conte si mette a 4. Eriksen segna il… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen punizione Eriksen, punizione magica in Coppa Italia: Milan ko, Inter in semifinale Corriere dello Sport.it Eriksen regala la semifinale all'Inter

Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...

Eriksen a InterTV : "Sono felice, ho cercato di sfruttare al massimo l'occasione. La punizione la chance perfetta"

Ho cercato di sfruttare al massimo i minuti che mi sono stati concessi e c’è stata oggi la possibilità di fare bene. La punizione era l’occasione perfetta per segnare, sono contento”. Parlando della ...

Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...Ho cercato di sfruttare al massimo i minuti che mi sono stati concessi e c’è stata oggi la possibilità di fare bene. La punizione era l’occasione perfetta per segnare, sono contento”. Parlando della ...