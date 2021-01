Crolla solaio di un capannone | tragedia del lavoro nel brindisino | un morto e quattro feriti gravi

(Di martedì 26 gennaio 2021) Un incidente suldurante le opere di ampliamento di ungià esistente nella zona industriale di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, ha causato questa mattina una vittima e almeno. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, ioperai rinvenuti dalle macerie sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi, mentre la persona deceduta, il quarantanovenne di Ostuni Franco Mastrovito (che lascia la moglie e due figli) sarebbe stato rintracciato già senza vita sotto le macerie. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118. Alcuni operai sarebbero riusciti a mettersi in salvo autonomamente, altri sono stati estratti dalle macerie con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. La zona teatro ...

Una persona è morta e 4 sono rimaste ferite nel crollo del solaio di un capannone in costruzione. La tragedia è accaduta in contrada Ajeni del comune di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi ...