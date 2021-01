Crisi | il Conte-ter parte in salita Da Renzi al M5S ecco le insidie che attendono il premier

(Di martedì 26 gennaio 2021) Chi troppo vuole nulla stringe. L’antico proverbio sembra attagliarsi ala perfezione alla parabola di Giuseppe. Si ritrova infatti nel bel mezzo di unaal buio per aver ostinatamente rifiutato quella “pilotata“. Alla fine, infatti, più forte di ogni altra considerazione è risultata la paura.è un asso nel rimangiarsi una parola. E chi mi assicura – ha rimuginato ad ogni sollecitazione a fidarsi il– che una volta dimissionario non mi pugnalerà alla schiena? Risultato: ora è costretto a dimettersi, ma senza rete di protezione. A minutisalirà infatti al Quirinale e davanti a Mattarella estrarrà dalla tasca il foglietto su cui ha diligentemente annotato i nomi dei suoi “costruttori“, i transfughi del Senato, embrione della futura lista ...

Con le dimissioni, e fino al giuramento di un nuovo Esecutivo nelle mani del Capo dello Stato, il governo uscente rimane in carica per lo svolgimento degli affari correnti. «Il p ...In mattinata la salita al Colle, poi la possibile crisi pilotata. Ma le incertezze sono tante, e il premier non può essere tranquillo.