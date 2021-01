“Corri ragazzo corri” | Stasera in Tv per non dimenticare la Shoah

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Scappare dall’orrore dei campi di concentramento per costruirsi una vita nuova. Alla vigilia della Giornata della Memoria RaiMovie propone ““. Uscito nel 2013, il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Uri Orlev pubblicato nel 2000. Una delle tante e preziose storie utili a ricordare quanto si consumò nei ghetti della Polonia, in particolare in quello di Varsavia. Un racconto tratto da una storia vera, connotato dalla disperazione e dalla speranza del suo giovane protagonista, Yoram Fridman. Il suo coraggio e il suo ingegno lo conducono a soli 8 anni a scappare dal campo di concentramento in cui è prigioniero, riuscendo a evitare i militari tedeschi e sopravvivendo al rigido clima invernale della Polonia. Sarà l’aiuto di una donna a donargli la sua seconda ...