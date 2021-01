Coppa Italia 2020/2021, Inter in semifinale andata e ritorno: data, orario, tv e streaming (Di martedì 26 gennaio 2021) Sarà l’Inter la prima protagonista delle semifinale di Coppa Italia 2020/2021. La sfida di andata è in programma mercoledì 3 febbraio ad orario da definire mentre il match di ritorno andrà in scena mercoledì 10 febbraio sempre ad orario ancora da comunicare. La sfidante arriverà dall’altro quarto di finale che vede di fronte Juventus e Spal. La squadra di Conte ha conquistato il pass per la semifinale grazie ad una gara rocambolesca ai quarti contro il Milan nel derby. Dopo essere passata in svantaggio con un gol di Ibrahimovic, Lukaku e compagni hanno rimontato proprio grazie ad un rigore del belga e una punizione di Eriksen. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Sarà l’la prima protagonista delledi. La sfida diè in programma mercoledì 3 febbraio adda definire mentre il match diandrà in scena mercoledì 10 febbraio sempre adancora da comunicare. La sfidante arriverà dall’altro quarto di finale che vede di fronte Juventus e Spal. La squadra di Conte ha conquistato il pass per lagrazie ad una gara rocambolesca ai quarti contro il Milan nel derby. Dopo essere passata in svantaggio con un gol di Ibrahimovic, Lukaku e compagni hanno rimontato proprio grazie ad un rigore del belga e una punizione di Eriksen. SportFace.

