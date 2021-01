Conte si è dimesso. Ora la crisi è nelle mani di Mattarella: le consultazioni cominciano domani – La diretta (Di martedì 26 gennaio 2021) La crisi di governo è stata formalizzata: Giuseppe Conte è salito al Quirinale alle 12.01 per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ufficializzare le dimissioni del governo da lui presieduto. Il premier dimissionario ha poi lasciato il Colle dopo mezz’ora. Nel frattempo, secondo quanto ricostruisce RaiNews, Conte avrebbe registrato un video a palazzo Chigi: un congedo di fronte agli italiani e un appello (ai responsabili) per porre le basi per guardare oltre e per il Conte ter. Domani pomeriggio l’inizio delle consultazioni, in streaming a causa della pandemia di Coronavirus. Nel frattempo Conte ha incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e ora anche quello della Camera Roberto Fico. Il tuo browser non ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) Ladi governo è stata formalizzata: Giuseppeè salito al Quirinale alle 12.01 per incontrare il presidente della Repubblica Sergioe ufficializzare le dimissioni del governo da lui presieduto. Il premier dimissionario ha poi lasciato il Colle dopo mezz’ora. Nel frattempo, secondo quanto ricostruisce RaiNews,avrebbe registrato un video a palazzo Chigi: un congedo di fronte agli italiani e un appello (ai responsabili) per porre le basi per guardare oltre e per ilter. Dopomeriggio l’inizio delle, in streaming a causa della pandemia di Coronavirus. Nel frattempoha incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e ora anche quello della Camera Roberto Fico. Il tuo browser non ...

