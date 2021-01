Calcio, Eriksen in pieno recupero manda l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Milan battuto 2-1 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Eriksen decide il derby della Madonnina: l‘Inter rimonta e batte per 2-1 il Milan nei quarti di finale della Coppa Italia di Calcio. al gol di Ibrahimovic (poi espulso) al 31?, replica nella ripresa su rigore Lukaku al 71?. Il gol decisivo arriva in pieno recupero, al minuto 97, grazie ad un capolavoro su punizione del calciatore poco utilizzato da Conte in campionato. Nel primo tempo Ibrahimovic sfiora il gol al 13?, poi lo stesso svedese sblocca la contesa al 31? quando, assistito da Meite, con una rasoiata dal limite manda il pallone a baciare il palo ed insaccarsi. A fine primo tempo violento battibecco tra Lukaku ed Ibrahimovic, ed entrambi vengono ammoniti. Nella ripresa la partita cambia al 58?, con Ibrahimovic che commette un brutto fallo e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)decide il derby della Madonnina: l‘Inter rimonta e batte per 2-1 ilnei quarti di finale delladi. al gol di Ibrahimovic (poi espulso) al 31?, replica nella ripresa su rigore Lukaku al 71?. Il gol decisivo arriva in, al minuto 97, grazie ad un capolavoro su punizione del calciatore poco utilizzato da Conte in campionato. Nel primo tempo Ibrahimovic sfiora il gol al 13?, poi lo stesso svedese sblocca la contesa al 31? quando, assistito da Meite, con una rasoiata dal limiteil pallone a baciare il palo ed insaccarsi. A fine primo tempo violento battibecco tra Lukaku ed Ibrahimovic, ed entrambi vengono ammoniti. Nella ripresa la partita cambia al 58?, con Ibrahimovic che commette un brutto fallo e ...

