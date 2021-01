Bimbo impiccato a Bari, pochi minuti prima di morire aveva fatto un video in cui scherzava (Di martedì 26 gennaio 2021) aveva fatto da poco un video su Youtube prima di morire, asfissiato da un laccio intorno al collo, nel quale sorridente diceva di essersi tagliato i capelli. E l ultima traccia fino ad ora accertata ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 26 gennaio 2021)da poco unsu Youtubedi, asfissiato da un laccio intorno al collo, nel quale sorridente diceva di essersi tagliato i capelli. E l ultima traccia fino ad ora accertata ...

Th3P3ck : RT @SecolodItalia1: Bimbo morto impiccato a Bari. Si indaga per istigazione al suicidio. “Era tranquillo e non usava smartphone” https://t.… - Anto202016 : RT @AzzurraBarbuto: Dopo Antonella, 10 anni, morta soffocata in bagno, a Palermo, ecco che un altro bimbo, 9 anni, a Bari, si è impiccato c… - marialetiziama9 : RT @AzzurraBarbuto: Dopo Antonella, 10 anni, morta soffocata in bagno, a Palermo, ecco che un altro bimbo, 9 anni, a Bari, si è impiccato c… - Luce06394169 : RT @_libellula70: Altro bimbo di 9 anni trovato morto impiccato in casa . Questa è la fine del mondo - ManuPerra56 : RT @AzzurraBarbuto: Dopo Antonella, 10 anni, morta soffocata in bagno, a Palermo, ecco che un altro bimbo, 9 anni, a Bari, si è impiccato c… -