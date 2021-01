repubblica : Abruzzo, ricerche anche dal cielo e con i cani per i quattro dispersi sul Monte Velino - NadiaValente2 : RT @nuovaradio1485: Riprese questa mattina all’alba le ricerche, interrotte ieri a causa del maltempo, dei quattro dispersi sul #MonteVelin… - LadyStark33 : RT @CiaoKarol: Riprendono le ricerche per i 4 dispersi sul Monte Velino: l’Italia con il fiato sospeso: Abruzzo: ripartite le ricerche dei… - nuovaradio1485 : Riprese questa mattina all’alba le ricerche, interrotte ieri a causa del maltempo, dei quattro dispersi sul… - Agenzia_Dire : Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche, interrotte ieri a causa del maltempo, dei quattro dispersi sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Abruzzo ricerche

La Regione Abruzzo aveva chiesto all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un parere per poter prolungare la caccia al Ispra: la caccia in braccata non serve a risolvere ...L’AQUILA – Continuano le ricerche dei quattro dispersi che nella giornata di domenica 24 gennaio erano partiti da Massa D’Albe per una escursione sul monte Velino. La recente valanga, il forte vento e ...