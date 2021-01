Stefania Orlando: ora parla Gianni, il fratello “segreto” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stefania Orlando, nella rosa dei possibili vincitori del Grande fratello Vip, ha da sempre mostrato e dimostrato di essere molto legata alla sua famiglia. Una famiglia che le è stata accanto e sostenuta nelle sue scelte, tanto che il fratello maggiore Fabio Massimo le ha fatto una sorpresa nella casa del GF Vip.”Ti volevo dire che il tuo vero grande fratello sono io“, aveva detto Fabio Orlando durante la visita agli studi Mediaset ma sembra essersi dimenticato di una grande verità. Dopo aver letto una lettera pubblicata sulla rivista DiPiù, infatti, la D’Urso ha voluto confrontarsi nel pomeriggio della domenica con il vero grande fratello Orlando: Gianni. Chi è Gianni Orlando, il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 gennaio 2021), nella rosa dei possibili vincitori del GrandeVip, ha da sempre mostrato e dimostrato di essere molto legata alla sua famiglia. Una famiglia che le è stata accanto e sostenuta nelle sue scelte, tanto che ilmaggiore Fabio Massimo le ha fatto una sorpresa nella casa del GF Vip.”Ti volevo dire che il tuo vero grandesono io“, aveva detto Fabiodurante la visita agli studi Mediaset ma sembra essersi dimenticato di una grande verità. Dopo aver letto una lettera pubblicata sulla rivista DiPiù, infatti, la D’Urso ha voluto confrontarsi nel pomeriggio della domenica con il vero grande. Chi è, il ...

