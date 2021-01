Polizia locale di Gorizia | 11 000 chiamate nel 2020

Leggi su udine20

(Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ stato un anno molto impegnativo anche per ladiche, oltre all’attività ordinaria, nelsi è impegnata attivamente anche nelle azioni di contrasto al Covid 19. “Gli agenti sono diventati un punto di riferimento importante per i cittadini – hanno rimarcato il sindaco, Rodolfo Ziberna e il prefetto Massimo Marchesiello, durante la presentazione della relazione annuale- perché, soprattutto nei primi mesi, l’incertezza era tanta e la gente aveva bisogno di capire cosa fare e molte persone si sono rivolte allaper chiedere informazioni e ottenere chiarimenti. Infatti, solo le telefonate al comando sono state quasi 11mila, senza contare gli interventi esterni, con le 2185 verifiche per assembramenti e altre azioni per accertare il rispetto ...