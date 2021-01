Olimpiadi Tokyo 2021, Sebastian Coe: “I Giochi potrebbero essere a porte chiuse, penso che si possa accettare” (Di lunedì 25 gennaio 2021) La “bomba mediatica” sganciata dal Times alcuni giorni fa, relativamente a una cancellazione dei Giochi Olimpici di Tokyo, ha avuto delle immediate reazioni. Da parte dell’asset governativo nipponico è arrivata una secca smentita, sostenendo che vi è la determinazione e la volontà di organizzare le Olimpiadi, tenendo conto della situazione complicata a causa del Covid-19. Nello stesso tempo, dal CIO è arrivato un comunicato nel quale si è detto con forza che quanto riportato dall’autorevole testata britannica fosse assolutamente falso. Un contesto difficile quello giapponese, con un numero di casi crescente, 11 delle 47 prefetture del Paese in stato di emergenza fino al 7 febbraio e un’opinione pubblica molto preoccupata per gli effetti della pandemia. Ecco che un pensiero arriva dal presidente della IAAF Sebastian Coe ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) La “bomba mediatica” sganciata dal Times alcuni giorni fa, relativamente a una cancellazione deiOlimpici di, ha avuto delle immediate reazioni. Da parte dell’asset governativo nipponico è arrivata una secca smentita, sostenendo che vi è la determinazione e la volontà di organizzare le, tenendo conto della situazione complicata a causa del Covid-19. Nello stesso tempo, dal CIO è arrivato un comunicato nel quale si è detto con forza che quanto riportato dall’autorevole testata britannica fosse assolutamente falso. Un contesto difficile quello giapponese, con un numero di casi crescente, 11 delle 47 prefetture del Paese in stato di emergenza fino al 7 febbraio e un’opinione pubblica molto preoccupata per gli effetti della pandemia. Ecco che un pensiero arriva dal presidente della IAAFCoe ...

