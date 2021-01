“Live-Non è la D’Urso”, Alessandra Mussolini cambia vita: «Addio alla politica» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alessandra Mussolini è stata ospite della puntata di ieri sera (24 Gennaio 2021) di Live Non è la D’Urso. L’ex volto noto di Ballando con le Stelle ha parlato sia della sua nuova vita che del suo passato in politica e non solo. Barbara D’Urso ha preparato per la nipote della famosa Sophia Loren un toccante drive-in, con tutte le tappe e gli incontri più importanti della vita di Alessandra Mussolini e le lacrime non sono mancate. Un’intervista a cuore aperto che ha fatto emozionare il pubblico di Canale 5. La Mussolini per la prima volta ha deciso di raccontarsi senza filtri, arrivando così al cuore dei suoi numerosi fan. Leggi anche –> Domenica In, Alessandra ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021)è stata ospite della puntata di ieri sera (24 Gennaio 2021) diNon è la. L’ex volto noto di Bndo con le Stelle ha parlato sia della sua nuovache del suo passato ine non solo. Barbaraha preparato per la nipote della famosa Sophia Loren un toccante drive-in, con tutte le tappe e gli incontri più importanti delladie le lacrime non sono mancate. Un’intervista a cuore aperto che ha fatto emozionare il pubblico di Canale 5. Laper la prima volta ha deciso di raccontarsi senza filtri, arrivando così al cuore dei suoi numerosi fan. Leggi anche –> Domenica In,...

A Live, Federico Fashion Style torna a scontrarsi con Antonella Mosetti per le famose extension: lei si presenta con un naso da clown.

RTL 102.5 * ELISA: « QUESTA SERA SARÒ SUL PALCO DA SOLA CON LE MIE TASTIERE IN UN’ATMOSFERA INTIMA COME FOSSI NEL MIO STUDIO

Questa mattina ELISA è stata intervistata su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti e questa sera sarà protagonista nella Suite 102.5 Prime Time Live ...

A Live, Federico Fashion Style torna a scontrarsi con Antonella Mosetti per le famose extension: lei si presenta con un naso da clown.

Questa mattina ELISA è stata intervistata su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti e questa sera sarà protagonista nella Suite 102.5 Prime Time Live