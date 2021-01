Lega Pro, definiti organi di funzionamento e commissione riforma dei gironi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Oggi si è riunito in videoconferenza il Consiglio Direttivo di Lega Pro. Si tratta del primo incontro a seguito dell’insediamento, avvenuto lo scorso 12 gennaio nell’Assemblea Elettiva di Lega Pro, la sola tra le leghe calcistiche che ha eletto l’intera governance in presenza.Il Consiglio Direttivo ha definito i suoi organi di funzionamento, a partire dal Comitato Esecutivo composto dal Presidente Francesco Ghirelli, dal Vice Presidente Marcel Vulpis, dai consiglieri Alessandra Bianchi, Orazio Ferrari, Antonio Magrì. Luigi Ludovici è stato invitato in maniera permanente a presenziare ai lavori. È stata costituita la commissione di riforma dei gironi che vedrà la partecipazione di Michael Gandler (Como) e Andrea Bargagna (Pontedera) per il girone A, Augusto Patrignani ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 gennaio 2021) Oggi si è riunito in videoconferenza il Consiglio Direttivo diPro. Si tratta del primo incontro a seguito dell’insediamento, avvenuto lo scorso 12 gennaio nell’Assemblea Elettiva diPro, la sola tra le leghe calcistiche che ha eletto l’intera governance in presenza.Il Consiglio Direttivo ha definito i suoidi, a partire dal Comitato Esecutivo composto dal Presidente Francesco Ghirelli, dal Vice Presidente Marcel Vulpis, dai consiglieri Alessandra Bianchi, Orazio Ferrari, Antonio Magrì. Luigi Ludovici è stato invitato in maniera permanente a presenziare ai lavori. È stata costituita ladideiche vedrà la partecipazione di Michael Gandler (Como) e Andrea Bargagna (Pontedera) per il girone A, Augusto Patrignani ...

CorriereRomagna : Calcio C, Patrignani nella commissione di riforma della Lega Pro - - ItaSportPress : Lega Pro, definiti organi di funzionamento e commissione riforma dei gironi - - raffaeledambra : @marifcinter Sì ma il presidente della Lega Pro Ghirelli che dice? Perché se non si smuove qualcosa, e a breve, tra… - EmpoliCalcio : La gara di ieri con il Lecce è stata la numero 3?0?0? tra i professionisti per Leonardo Mancuso. L'attaccante azzur… - ciambella86 : Finalmente andranno in lega pro. -