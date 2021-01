Laporta ammonisce il PSG | “Scorretto annunciare l’interesse per Messi a metà stagione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ho letto che il PSG non se la passa bene e dovremo capire se possono realmente farsi carico di questo investimento. Ma in ogni caso chiederei loro di non destabilizzare il Barcellona, così come abbiamo sempre fatto noi. Non trovo corretto che annuncino l’intenzione di ingaggiare”. Così il candidato alla presidenza del Barcellona, Joanha commentato ai microfoni di TVE le recenti dichiarazioni del Paris Saint-Germain in merito al futuro di Lionel. SportFace.