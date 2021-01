Inter, Bc Partners vuole una quota della società: Vialli corre in soccorso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bc Partners, private equity Internazionale, vorrebbe acquistare una quota di minoranza dell’Inter: potrebbe subentrare Vialli La privaty equity Internazionale, Bc Partners, vorrebbe acquistare una quota di minoranza dell’Inter. Non sono un mistero le difficoltà della società nerazzurra scaturite dalla nuova politica sugli investimenti negli sport imposta dal governo cinese. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la società Tifosy Ltd, la piattaforma britannica di crowfunding sportivo e di consulenza (in cui compaiono l’ex CFO della Juventus Marco Re e Gianluca Vialli) potrebbe fare da Intermediario nell’affare come già successo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bc, private equitynazionale, vorrebbe acquistare unadi minoranza dell’: potrebbe subentrareLa privaty equitynazionale, Bc, vorrebbe acquistare unadi minoranza dell’. Non sono un mistero le difficoltànerazzurra scaturite dalla nuova politica sugli investimenti negli sport imposta dal governo cinese. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, laTifosy Ltd, la piattaforma britannica di crowfunding sportivo e di consulenza (in cui compaiono l’ex CFOJuventus Marco Re e Gianluca) potrebbe fare damediario nell’affare come già successo ...

