Inghilterra, il portiere segna dalla sua porta: il gol da 96 metri di distanza è da record (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tom King, il portiere del Newport, ha segnato un gol da record durante la partita contro il Cheltenham nella League Two, la quarta serie calcistica inglese. Misurato a 96,01 metri di distanza dalla ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tom King, ildel Newport, hato un gol dadurante la partita contro il Cheltenham nella League Two, la quarta serie calcistica inglese. Misurato a 96,01di...

walnut_85 : Veramente un gran bel portiere, destinato ad essere il titolare dell'Inghilterra. - BritishFootball : Altra grande serata per Nick Pope, destinato a diventare il portiere titolare dell'Inghilterra. Partita perfetta pe… - pws1970 : RT @RSIsport: ? Il portiere del Newport County (quarta serie inglese) Tom King ha fatto segnare il record per il gol segnato da più lontano… - RSIsport : ? Il portiere del Newport County (quarta serie inglese) Tom King ha fatto segnare il record per il gol segnato da p… - paoloangeloRF : Portiere bomber in Inghilterra, segna direttamente da rinvio. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra portiere Inghilterra, il portiere segna dalla sua porta: il gol da 96 metri di distanza è da record Il Messaggero Inghilterra, il portiere segna dalla sua porta: il gol da 96 metri di distanza è da record

Tom King, il portiere del Newport, ha segnato un gol da record durante la partita contro il Cheltenham nella League Two, la quarta serie calcistica inglese. Misurato a 96,01 metri di distanza ...

Le squadre di UEFA EURO 2020: Svizzera

UEFA.com passa in rassegna le contendenti di UEFA EURO 2020; oggi è il turno della Svizzera. Fasi finali precedenti: 4 Miglior piazzamento EURO: ottavi di finale (2016) Per la Svizzera questa sarà la ...

Tom King, il portiere del Newport, ha segnato un gol da record durante la partita contro il Cheltenham nella League Two, la quarta serie calcistica inglese. Misurato a 96,01 metri di distanza ...UEFA.com passa in rassegna le contendenti di UEFA EURO 2020; oggi è il turno della Svizzera. Fasi finali precedenti: 4 Miglior piazzamento EURO: ottavi di finale (2016) Per la Svizzera questa sarà la ...