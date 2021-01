Ha fatto morire due pazienti covid con un’iniezione mortale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il covid consegnerà alla storia anche storie drammatiche come questa. Nel bresciano un caso che ha ferito la comunità L’accusa nei confronti del medico è di omicidio volontario. I carabinieri del Nas hanno arrestato un medico in servizio al pronto soccorso di un ospedale del Bresciano. L’uomo è accusato per aver indotto la morte di due pazienti covid. Il medico, accusato di omicidio, secondo gli inquirenti ha intenzionalmente somministrato a pazienti affetti da coronavirus farmaci anestetici e bloccanti neuromuscolari causando la morte di due di loro. Gli episodi risalgono a marzo 2020, nel momento della maggior pressione sugli ospedali. LEGGI ANCHE >>> Dopo l’ictus, il divorzio e la morte dei due figli il covid lo stronca LEGGI ANCHE >>> Altro che i vaccini: Sarà ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilconsegnerà alla storia anche storie drammatiche come questa. Nel bresciano un caso che ha ferito la comunità L’accusa nei confronti del medico è di omicidio volontario. I carabinieri del Nas hanno arrestato un medico in servizio al pronto soccorso di un ospedale del Bresciano. L’uomo è accusato per aver indotto la morte di due. Il medico, accusato di omicidio, secondo gli inquirenti ha intenzionalmente somministrato aaffetti da coronavirus farmaci anestetici e bloccanti neuromuscolari causando la morte di due di loro. Gli episodi risalgono a marzo 2020, nel momento della maggior pressione sugli ospedali. LEGGI ANCHE >>> Dopo l’ictus, il divorzio e la morte dei due figli illo stronca LEGGI ANCHE >>> Altro che i vaccini: Sarà ...

grandolfo1980 : Ore 10 40 Analisi fatte Certificato di idoneità fatto Revisione fatta 100.865.876.876 DI PAROLE STRESSANTI GIÀ NEL… - Tony94681738 : @Dov_EL Lo stato ha fatto morire i primi 35.000 - OhMyTom02 : jungkook tu non puoi capire il potere che hai su di me. io pensavo che sarebbe stata una giornata di merda per il s… - AleAleeeeee : @rotre54 ?????? grazie mi hai fatto morire ! - benetyongf : RT @HONEVUS: come porco dio si può morire a 17 anni perché una merda vivente ti ha fatto una scenata di gelosia, poi bruciata e buttata giù… -