Ha adescato 41 bambine 24 su Tik Tok | oltre al carcere | Social vietati a un pedofilo milanese

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Unhasu Tik Tok almeno 41tra i 6 e i 14 anni e ha violentato molte di loro. Con questa accusa gli agenti della Polizia di Milano hanno arrestato un ex insegnante di ginnastica di 57 anni. Le ragazzine sono state adescate in diverse province d’Italia. Tra queste, Milano, Gorizia, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e La Spezia. Dall’analisi del suo “curriculum criminale”, l’uomo è “attivo” da quasi trent’anni. La prima denuncia risale al 1997. All’epoca l’uomo lavorava come bagnino nella piscina di un albergo in Liguria. Lì, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, ha abusato sessualmente di una bambina straniera. Bagnino e insegnante di ginnastica Negli anni successivi l’uomo ha lavorato come insegnante di educazione fisica in alcune scuole elementari della Toscana ...