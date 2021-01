Governo: Fina (Pd), 'non si può far finta di niente e tornare a prima della crisi' (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "L'origine della crisi politica nazionale è incomprensibile per molti. Ovviamente se si tiene conto delle condizioni del Paese, della fase dell'emergenza sanitaria e socio-economica che stiamo attraversando e delle risorse per la ricostruzione dell'Europa nuova che abbiamo contribuito e ridisegnare. Se invece facciamo a meno di tener conto della drammatica realtà che stiamo attraversando, il disegno di alcuni appare più chiaro: evitare che l'alleanza di Governo sia premiata dalla miglior gestione possibile della crisi, pur non esente da errori, e dall'opportunità di progettare il Next Generation EU; un'alleanza che per queste ragioni può diventare politica. Per questo obiettivo serve un Pd debole, incoerente e pusillanime". Lo afferma il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "L'originepolitica nazionale è incomprensibile per molti. Ovviamente se si tiene conto delle condizioni del Paese,fase dell'emergenza sanitaria e socio-economica che stiamo attraversando e delle risorse per la ricostruzione dell'Europa nuova che abbiamo contribuito e ridisegnare. Se invece facciamo a meno di tener contodrammatica realtà che stiamo attraversando, il disegno di alcuni appare più chiaro: evitare che l'alleanza disia premiata dalla miglior gestione possibile, pur non esente da errori, e dall'opportunità di progettare il Next Generation EU; un'alleanza che per queste ragioni può diventare politica. Per questo obiettivo serve un Pd debole, incoerente e pusillanime". Lo afferma il ...

