Gori: «Lombardia, più trasparenza sui dati Capire se Rt sopravvalutato da ottobre»

I sindaci di centrosinistra dei capoluoghi lombardi chiedono «trasparenza» alla Regione Lombardia sui dati relativi all'epidemia. Le parole del sindaco di Bergamo: cittadini lombardi e amministratori hanno diritto di sapere come stanno le cose al di là di qualsiasi conflitto politico.

