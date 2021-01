GfVip, provvedimenti contro Dayane? Soleil Sorge difende la modella (Di lunedì 25 gennaio 2021) La diretta del GfVip del lunedì sera si avvicina, sul web prosegue la polemica contro le parole di Dayane Mello. Sui social c’è chi chiede che vengano presi provvedimenti contro la concorrente per aver dato del malato mentale a Tommaso Zorzi. LEGGI ANCHE: – Mamma di Tommaso Zorzi reagisce così all’insulto di Dayane Mello In sua difesa è intervenuta Soleil Sorge che su Twitter condanna sì le parole della modella ma si chiede anche perché dovrebbero essere presi provvedimenti nei suoi confronti quando lo ‘psicopatica‘ detto da Zorzi a Stefania Orlando non ha avuto conseguenze. Non è l’unico caso e la Sorge fa l’elenco. Dal ‘Hai una malattia nel cervello fatti curare‘ detto da Tommaso alla ... Leggi su funweek (Di lunedì 25 gennaio 2021) La diretta deldel lunedì sera si avvicina, sul web prosegue la polemicale parole diMello. Sui social c’è chi chiede che vengano presila concorrente per aver dato del malato mentale a Tommaso Zorzi. LEGGI ANCHE: – Mamma di Tommaso Zorzi reagisce così all’insulto diMello In sua difesa è intervenutache su Twitter condanna sì le parole dellama si chiede anche perché dovrebbero essere presinei suoi confronti quando lo ‘psicopatica‘ detto da Zorzi a Stefania Orlando non ha avuto conseguenze. Non è l’unico caso e lafa l’elenco. Dal ‘Hai una malattia nel cervello fatti curare‘ detto da Tommaso alla ...

