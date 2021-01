GFVip, prima della diretta comunicato ufficiale sul “concorrente che beve” (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ appena arrivato un comunicato ufficiale da parte della produzione del GFVip sul presunto ex concorrente che si presenta negli studi un pò brillo Sono ormai giorni che si parla di una ex concorrente del GFVip che si presenta negli studi dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. A poche ore dalla diretta, ad intervenire L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ appena arrivato unda parteproduzione delsul presunto exche si presenta negli studi un pò brillo Sono ormai giorni che si parla di una exdelche si presenta negli studi dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. A poche ore dalla, ad intervenire L'articolo proviene da Leggilo.org.

GrandeFratello : È bionda fuori e bionda dentro... abbiamo insistito tanto per averla: in collegamento abbiamo la nostra prima invia… - GrandeFratello : A distanza di una settimana dall’apertura dell’importante televoto, si scoprirà stasera il nome della prima finalis… - GrandeFratello : Il nostro Alfonso è pronto... ed anche i nostri Vipponi... ?? Restate con noi: oggi in prima serata su #Canale5 ed i… - mannagg_ocazz : RT @prelemionelove: Alfonso:”Quindi Dayane hai detto tutte quelle cattiverie ma comunque sei felice? SEI LA PRIMA FINALISTA DEL GF, NO VABB… - Justfun_andlove : RT @frances93615687: Ma gente che scrive “Andrea zelletta pieno dei prelemi” ma la seguite la diretta??? È stato il primo a volerli insieme… -