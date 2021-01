GF Vip | ex concorrente nei guai | va in studio “bevendo tanto vino”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Mistero prima della prossima e puntata del GF Vip: voci hanno insinuato che ci sarebbe potuta essere una sedia vuota fra quelle solitamente occupate indai “vipponi” eliminati dal programma. È di queste ore, infatti, la notizia dell’ultimatum che gli autori avrebbero dato a un’exdel programma condotto da Alfonso Signorini. La causa di questo provvedimento sarebbe l’abitudine della donna ad alzare un po’ troppo il gomito prima della diretta. La produzione, però, smentisce tutto. GF Vip, le rivelazioni sui fuorionda Gabriele Parpiglia, giornalista, autore e storico collaboratore di Alfonso Signorini ha recentemente svelato alcuni dettagli sull’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni arrivano dalla diretta di Casa Chi, format nato sul portale multimediale streaming Mediaset Play per fornire curiosità e ...

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - robertospek : @Charlotcharlo13 @GrandeFratello Ma io non sono un concorrente del GF VIP...stiamo parlando di Dayane che trova dif… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 ex concorrente beve troppo prima della diretta: imbarazzo a Mediaset - #Grande #Fratello… - politicante2 : RT @EmeParonzini: Tra qualche anno Conte lo ritroveremo concorrente al GF Vip. Praticamente il percorso inverso di Casalino. #Quirinale - Fra74111 : RT @EmeParonzini: Tra qualche anno Conte lo ritroveremo concorrente al GF Vip. Praticamente il percorso inverso di Casalino. #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Vip concorrente

Social contro Dayane Mello, ma il Grande Fratello Vip annuncia: «Nessun provvedimento in arrivo». Le dichiarazioni della modella brasiliana contro Tommaso Zorzi non ...‘Gf Vip 5’, Luca Vismara fa chiarezza una volta per tutte sul rapporto che lo lega a Tommaso Zorzi. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.