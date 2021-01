GATTO SILVESTRI | SICUREZZA HELLAS

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ormai non è più una sorpresa, ma una piacevole realtà, un po’ come la squadra di cui difende i pali: l’Verona. Marco “, soprannome datogli dai tifosi per i suoi riflessi che ricordano spesso l’istinto felino dei gatti unito all’assonanza con il protagonista dei cartoni animatiSilvestro, nasce a Castelnovo ne’ Monti, un piccolo comune in provincia di Reggio Emilia il 2 marzo 1991.cresce nel settore giovanile del Modena e nella stagione 2009-2010 viene aggregato alla prima squadra come terzo portiere, debuttando in Coppa Italia. Nell’agosto del 2010viene acquistato dal Chievo come portiere della Primavera, ma viene aggregato alla prima squadra come terzo portiere senza però occasione di esordire in Serie A. Per esordire nel massimo ...