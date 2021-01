Domenica in, Mara Venier e Gerry Scotti: ‘c’è stato un bacio’. Teo Mammuccari svela un flirt giovanile tra i due? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mara Venier e Gerry Scotti, flirt in gioventù? Il gossip di Mammucari È piuttosto difficile mettere in imbarazzo Mara Venier, che con Domenica In si conferma la regina della Domenica, ma Teo Mammucari – ospite della puntata del 24 gennaio – ci è riuscito riesumando dal passato un presunto flirt con Gerry Scotti. Il comico 56enne ha ricordato i bei tempi di Tu si que vales con Mara Venier come giudice popolare: “Abbiamo litigato come dei matti, ti ricordi?”, poi è arrivato il saluto registrato da parte del conduttore di Caduta libera, con cui Mammucari è amico da tempo. Leggi anche: >> Domenica in, Franco Nero ‘gela’ ... Leggi su funweek (Di lunedì 25 gennaio 2021)in gioventù? Il gossip di Mammucari È piuttosto difficile mettere in imbarazzo, che conIn si conferma la regina della, ma Teo Mammucari – ospite della puntata del 24 gennaio – ci è riuscito riesumando dal passato un presuntocon. Il comico 56enne ha ricordato i bei tempi di Tu si que vales concome giudice popolare: “Abbiamo litigato come dei matti, ti ricordi?”, poi è arrivato il saluto registrato da parte del conduttore di Caduta libera, con cui Mammucari è amico da tempo. Leggi anche: >>in, Franco Nero ‘gela’ ...

