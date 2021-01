Del Vecchio: "Gli interpreti sono affidabili. Dobbiamo aiutarli". (Di lunedì 25 gennaio 2021) Fausto Biloslavo Matteo Carnieletto A Kabul un'auto dell'ambasciata subisce un attentato, mentre il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è in visita in Afghanistan. Gli interpreti abbandonati: "L'Italia si ricordi di noi". L'intervista de ilGiornale.it al generale Mauro Del Vecchio Mauro Del Vecchio è un bersagliere che per primo è entrato in Kosovo dopo i bombardamenti della Nato nel 1999. E dal 2005 al 2006 ha comandato la missione Nato in Afghanistan. A Kabul, nelle ultime ore, un mezzo dell’ambasciata italiana è stato colpito da un ordigno esplosivo (Ied), ma non ci sono vittime. L’attentato è avvenuto in coincidenza con l’arrivo in Afghanistan del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che domani assisterà ad Herat al cambio della guardia fra la brigata Julia ed i paracadustisti ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Fausto Biloslavo Matteo Carnieletto A Kabul un'auto dell'ambasciata subisce un attentato, mentre il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è in visita in Afghanistan. Gliabbandonati: "L'Italia si ricordi di noi". L'intervista de ilGiornale.it al generale Mauro DelMauro Delè un bersagliere che per primo è entrato in Kosovo dopo i bombardamenti della Nato nel 1999. E dal 2005 al 2006 ha comandato la missione Nato in Afghanistan. A Kabul, nelle ultime ore, un mezzo dell’ambasciata italiana è stato colpito da un ordigno esplosivo (Ied), ma non civittime. L’attentato è avvenuto in coincidenza con l’arrivo in Afghanistan del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che domani assisterà ad Herat al cambio della guardia fra la brigata Julia ed i paracadustisti ...

CarloCalenda : E alcuni memorabili dibattiti con la Bergonzoni. Essere chiamato demolitore per non essere entrato nel governo Cont… - LuigiBrugnaro : La Torre dei Mori, con il suo orologio astronomico, è uno dei simboli di #Venezia. Ad ogni ora il moro di destra,… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Pieter Bruegel Il Vecchio, La torre di Babele, 1563, olio su tavola, Vienna, Kunsthist… - cravis15 : @milasandre_ Tono goliardico del cazzo; ogni violenza viene trattata con lo stesso tono semiserio usato per parlare… - _listen__linda_ : La settimana scorsa mi ha chiamata la segreteria del vecchio chirurgo dopo esattamente un anno dalla visita per sap… -

Ultime Notizie dalla rete : Del Vecchio Del Vecchio: "Gli interpreti sono affidabili. Dobbiamo aiutarli". il Giornale Kobe Bryant, a Reggio Emilia una piazza intitolata al campione Nba e a sua figlia Gianna. “Omaggio al suo legame con la città”

Una piazza per ricordare e onorare la memoria di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna, scomparsi in un incidente aereo il 26 gennaio di un anno fa. È l’iniziativa del Comune di Reggio Emilia, tra le pri ...

Daniel Bryan: “Non mi ritirerò mai, voglio continuare fino a quando sarò vecchio”

25 Gennaio 2021 Solo Wrestling ha intervistato l'ex campione WWE, che ha discusso dei piani sul suo ritiro e di come ha intenzione di non ritirarsi mai del tutto ...

Una piazza per ricordare e onorare la memoria di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna, scomparsi in un incidente aereo il 26 gennaio di un anno fa. È l’iniziativa del Comune di Reggio Emilia, tra le pri ...25 Gennaio 2021 Solo Wrestling ha intervistato l'ex campione WWE, che ha discusso dei piani sul suo ritiro e di come ha intenzione di non ritirarsi mai del tutto ...