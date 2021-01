De Magistris a TPI | “Mi candido in Calabria per spezzare gli intrecci tra affarismo e politica”

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Luigi De, ex pubblico ministero di Catanzaro dal 2002 al gennaio 2008, noto per le inchieste “Why not” e “Poseidone”, è stato eletto europarlamentare sotto il simbolo dell’Italia dei Valori nel 2009, per poi diventare sindaco di Napoli per due mandati, l’ultimo in scadenza a maggio 2021. Leader della formazione Democrazia e Autonomia (DemA), ha deciso di tornare inannunciando la sua candidatura alla presidenza della Regione. In questa intervista esclusiva a TPI Deracconta i suoi rapporti con i partiti e con il civismo, le sfide che lo attendono e la sua idea di “laboratorio”. Sindaco, come è nata l’idea del “Laboratorio”? “La mia è una candidatura di rottura e di costruzione di una squadra per vincere e per governare. ...