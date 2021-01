BLAST Premier Global Final 2020 | record di spettatori per la sfida tra Natus Vincere e Vitality

Leggi su esports247

(Di lunedì 25 gennaio 2021) I principali eventi di CS: GO riescono sempre ad attirare un grosso numero di, specialmente per la presenza di numerosi “top team”. Lanon può essere da meno: l’evento esports è un perfetto esempio di come questi numeri continuino a crescere nonostante la pandemia di coronavirus abbia imposto lo svolgimento in modalità online. Nell’ultimo giorno dellasi è raggiunto ildisimultanei in un evento CS: GO online. Battuto ilprecedente, stabilito durante la ESL Pro League Season 12 Europe, con lei che videro di fronte ...