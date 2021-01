Volley femminile | Serie A1 | Chieri batte Scandicci ed è quarta! Perugia vince lo scontro salvezza con Brescia

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24ma giornata dellaA1 di. Spicca il colpaccio di, capace di sconfiggereper 3-1 (22-25; 34-32; 25-17; 25-20) tra le mura amiche e di infilare la terza vittoria consecutiva: le piemontesi hanno operato così il sorpasso sulle toscane, ora sono quarte con due punti di vantaggio sulle rivali di giornata. Doppia cifra per ben cinque ragazze: Kertu Laak (16 punti), Rhamat Alhassan (15, 4 muri), Alessia Mazzaro (14, 3 stampatone), Francesca Villani (15) ed Elena Perinelli (11). Alle toscane, guidate in cabina di regia da Ofelia Malinov, non sono bastate Megan Courtney (16), Marina Lubian (16) ed Elitsa Vasileva (14), da segnalare le 6 marcature di Elena Pietrini e le 4 di Lucia Bosetti....