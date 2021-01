Verona-Napoli 3-1, Gattuso: “Mia responsabilità per la sconfitta, dobbiamo pulirci la testa” (Di domenica 24 gennaio 2021) Gennaro Gattuso non può certamente essere soddisfatto per questa sconfitta arrivata sul campo del Verona per un Napoli a due facce, ottimo nel primo tempo e ricco di difetti nella ripresa: “Quando non si vince la responsabilità è dell’allenatore. Io faccio le scelte, mi sento tanto la responsabilità. Mi dispiace per come è andata la partita, il piano gara lo avevamo preparato bene. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, creando tante palle gol e potevamo chiuderla. Nel secondo tempo ci siamo fatti mangiati da soli, i tre gol subiti dopo un errore in palleggio. Sapevamo di affrontare una squadra che ama lo scontro fisico, abbiamo giocato il calcio che piace a loro, questo è il rammarico più grande”. Il 3-1 del Bentegodi costituisce una battuta d’arresto pesante e l’allenatore calabrese ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Gennaronon può certamente essere soddisfatto per questaarrivata sul campo delper una due facce, ottimo nel primo tempo e ricco di difetti nella ripresa: “Quando non si vince laè dell’allenatore. Io faccio le scelte, mi sento tanto la. Mi dispiace per come è andata la partita, il piano gara lo avevamo preparato bene. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, creando tante palle gol e potevamo chiuderla. Nel secondo tempo ci siamo fatti mangiati da soli, i tre gol subiti dopo un errore in palleggio. Sapevamo di affrontare una squadra che ama lo scontro fisico, abbiamo giocato il calcio che piace a loro, questo è il rammarico più grande”. Il 3-1 del Bentegodi costituisce una battuta d’arresto pesante e l’allenatore calabrese ...

