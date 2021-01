Torna il sereno | calano le temperature

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 gennaio 2021) Con Marco Bianchini e il bollettino del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo ANALISI GENERALE Tra la domenica e l’inizio della settimana impulsi di aria fredda da nord ovest interesseranno la Lombardi tuttavia senza influenzare in maniera significativa il tempo. Domenica 24 gennaio 2021 Tempo Previsto:o poco nuvoloso sulla regione. Qualche nube in più al mattino e possibili nebbie e foschie sulle aree di medio/bassa pianura.: Minime in pianura comprese tra -1/2°C. Massime in pianura comprese tra 6/8°C con possibili valori inferiori nelle zone con presenza di foschie. Lunedì 25 gennaio 2021 Tempo Previsto: Nella notte possibili deboli e brevi fenomeni nevosi sulle Alpi. Qualche foschia e nebbia all’alba sulle aree pianeggianti.o poco nuvoloso durante il giorno.: ...