Teatro | addio a Bob Avian | il pluripremiato coreografo di Broadway

(Di domenica 24 gennaio 2021) New York, 24 gen. - (Adnkronos) - Ilstatunitense Bob, vincitore di due Tony Award per la migliore coreografia per "A Chorus Line" e "Ballroom", che collaborò spesso con il famosodiMichael Bennett, è morto all'Holy Cross Hospital di Fort Lauderdale, in Florida, per un arresto cardiaco all'età di 83 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 21 gennaio, è stato dato dal pubblicista Matt Polk. Figlio di immigrati armeni, nato a New York il 26 dicembre 1937,fece il suo debutto come ballerino anel 1960 nel musical "West Side Story", a cui seguì nel 1962 "Nowhere to Go But Up", con le coreografie di Ron Field. Qui conobbe Michael Bennett, di cui divenne stretto collaboratore e co-, lavorando con lui negli ...