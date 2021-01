Soldi depositati in banca: non sono più i tuoi, a dirlo la legge (Di domenica 24 gennaio 2021) Quando si depositano i Soldi sul proprio conto corrente, o in ogni caso in banca o Posta, se ne perde la proprietà. A dirlo la legge ed in particolare l’articolo 1834 del Codice civile. Cosa significa questo e cosa comporta per i risparmiatori? Vediamo cosa dice la legge e perchè stare tranquilli. Soldi in banca: si perde la proprietà Al momento, quindi, che un risparmiatore affida i propri Soldi ad un istituto di credito ne perde la proprietà poiché il sopracitato articolo del codice civile afferma che: Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con ... Leggi su notizieora (Di domenica 24 gennaio 2021) Quando si depositano isul proprio conto corrente, o in ogni caso ino Posta, se ne perde la proprietà. Alaed in particolare l’articolo 1834 del Codice civile. Cosa significa questo e cosa comporta per i risparmiatori? Vediamo cosa dice lae perchè stare tranquilli.in: si perde la proprietà Al momento, quindi, che un risparmiatore affida i propriad un istituto di credito ne perde la proprietà poiché il sopracitato articolo del codice civile afferma che: Nei depositi di una somma di danaro presso una, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con ...

gommothcecco : @Drittorovescio_ tanto lui i suoi soldi li avrà depositati in posti sicuri ben lontani dall'Italia... - FeliTroiano : @CRBasilicata .... crediti già maturati a luglio, e il bello che i soldi sono lì depositati alla Regione mentre noi… - DaneseOronzo : Casa , .guardo un computer che mi minaccia in continuazione e che tutti quei soldi che stanno depositati a nome mio… - Eposmail : @santillana63 normalmente i soldi illeciti non sono depositati sul conto, e se lo sono....sono in regola. - ANGELA81570326 : Ma vi sembra normale che dobbiamo pagare le tasse sui nostri soldi depositati in banca, soldi che tra l'altro vengo… -

Ultime Notizie dalla rete : Soldi depositati Conviene aprire un conto deposito? Ecco le risposte che cercavi Prima Como Quando la banca può addebitare una cifra superiore alla spesa effettuata

Negli ultimi tempi lo Stato sta cercando di abituare i cittadini ad usare mezzi di pagamento tracciato per le proprie spese. Disincentivando l’uso del ...

Formigine, FdI attacca: "Telecamere in centro, bugie sui soldi promessi"

"Comune o Regione, sulle telecamere uno dei due ha mentito". Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo assieme alla consigliera comunale Marina Messori chiedono chiarimenti sull ...

Negli ultimi tempi lo Stato sta cercando di abituare i cittadini ad usare mezzi di pagamento tracciato per le proprie spese. Disincentivando l’uso del ..."Comune o Regione, sulle telecamere uno dei due ha mentito". Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo assieme alla consigliera comunale Marina Messori chiedono chiarimenti sull ...