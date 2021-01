"Questo no". Pure per la moglie di Mastella c'è un limite: Conte, tira aria di dimissioni (Di domenica 24 gennaio 2021) Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, ha votato la fiducia a Giuseppe Conte lo scorso martedì in Senato, ma non si esprimerà a favore anche sulla relazione di Alfonso Bonafede, prevista per il prossimo giovedì. Questo perché il ministro “manettaro” è inviso a quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento, compresi i singoli rappresentanti del gruppo Misto. Dopo Pier Ferdinando Casini, anche la Lonardo si è sfilata, facendo capire al governo che si sta per andare a schiantare: ecco perché Conte potrebbe evitare l'imbarazzo (a lui e al suo amico “Fofò”), salendo al Quirinale per dimettersi e provare a ottenere un nuovo incarico, che però sarebbe legato alla riapertura del dialogo con Matteo Renzi. La moglie di Mastella lo ha detto a chiare lettere che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Sandra Lonardo,di Clemente, ha votato la fiducia a Giuseppelo scorso martedì in Senato, ma non si esprimerà a favore anche sulla relazione di Alfonso Bonafede, prevista per il prossimo giovedì.perché il ministro “manettaro” è inviso a quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento, compresi i singoli rappresentanti del gruppo Misto. Dopo Pier Ferdinando Casini, anche la Lonardo si è sfilata, facendo capire al governo che si sta per andare a schiantare: ecco perchépotrebbe evitare l'imbarazzo (a lui e al suo amico “Fofò”), salendo al Quirinale per dimettersi e provare a ottenere un nuovo incarico, che però sarebbe legato alla riapertura del dialogo con Matteo Renzi. Ladilo ha detto a chiare lettere che non ...

Ultime Notizie dalla rete : Questo Pure Le Sardine senza piazza ripartono dagli orti: "Pure questa è politica" - DIRE.it Dire Finali di Conference Nfl: presente e futuro nella sfida tra i quarterback totem

Green Bay-Tampa Bay e Kansas City-Buffalo significano Rodgers contro Brady e Mahomes contro Allen: grandi talenti, diversi anche nell’interpretare il ruolo. È la doppia sfida tra leggende e nuovo che ...

Napoli, prendi Zaccagni! De Laurentiis, credi ancora che Gattuso sia l'uomo giusto?

Uno schiaffone dalla Juve in Supercoppa e un altro dal Verona in campionato. Brutto periodo e brutta faccenda per questo Napoli che continua ad alternare buone ...

