Pallamano, Mondiali 2021: Francia, Norvegia, Svezia ed Egitto qualificate ai quarti di finale (Di domenica 24 gennaio 2021) Ultima giornata della seconda fase per i gruppi III e IV dei Mondiali di Pallamano maschile 2021, che hanno definito le ammesse ai quarti di finale, lasciando agli archivi anche risultati degni di nota e grandi prestazioni individuali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di domenica 24 gennaio. GRUPPO III: Cinque su cinque per la Francia, che si qualifica da prima, superando anche il Portogallo per 32-23, nel big match di giornata. Andrà ai quarti anche la Norvegia, che ha sconfitto 35-33 l’Islanda, grazie alle 8 reti del capocannoniere Sander Sagosen, con i 9 centri di Andy Schmid che hanno permesso alla Svizzera di avere la meglio sull’Algeria per 27-24. GRUPPO IV: missione compiuta per l’Egitto padrone di ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Ultima giornata della seconda fase per i gruppi III e IV deidimaschile, che hanno definito le ammesse aidi, lasciando agli archivi anche risultati degni di nota e grandi prestazioni individuali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di domenica 24 gennaio. GRUPPO III: Cinque su cinque per la, che si qualifica da prima, superando anche il Portogallo per 32-23, nel big match di giornata. Andrà aianche la, che ha sconfitto 35-33 l’Islanda, grazie alle 8 reti del capocannoniere Sander Sagosen, con i 9 centri di Andy Schmid che hanno permesso alla Svizzera di avere la meglio sull’Algeria per 27-24. GRUPPO IV: missione compiuta per l’padrone di ...

sportli26181512 : Mondiali Pallamano, obiettivo quarti di finale: stasera su Sky Francia-Portogallo: Nei mondiali di Pallamano in Egi… - zazoomblog : Pallamano Mondiali Egitto 2021: vincono Germania Danimarca e Spagna - #Pallamano #Mondiali #Egitto #2021: - sportface2016 : #pallamano, Mondiali #Egypt2021: i risultati di giornata. Vincono #Germania, #Danimarca e #Spagna - pablo130872 : Ho girato sui mondiali di pallamano, ci sono giocatori più sovrappeso di me, mi sa che da ragazzo ho sbagliato sport... - sportface2016 : #Pallamano, proseguono i Mondiali in #Egitto: i risultati -