Morto a 21 anni il fantino caduto durante una corsa a San Rossore (Di domenica 24 gennaio 2021) E' Morto Pietro Alberto Brocca, 21 anni, originario della Sardegna, fantino che era caduto durante una corsa all'ippodromo San Rossore di Pisa . L'incidente è di giovedì 21 gennaio durante la quinta ... Leggi su lanazione (Di domenica 24 gennaio 2021) E'Pietro Alberto Brocca, 21, originario della Sardegna,che eraunaall'ippodromo Sandi Pisa . L'incidente è di giovedì 21 gennaiola quinta ...

TizianaFerrario : È morto #LarryKing una leggenda del giornalismo tv americano.Era stato ricoverato per Covid. Aveva 87 anni,aveva in… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid-… - Adnkronos : E' morto Larry King, aveva 87 anni - yellowbeppe : RT @Signorasinasce: #Aversa, morto medico di 45 anni per arresto cardiaco. 'Aveva fatto il #vaccino' - - venetolink : RT @Signorasinasce: #Aversa, morto medico di 45 anni per arresto cardiaco. 'Aveva fatto il #vaccino' - -