Inter-Milan: in porta toccherà a Tatarusanu | Coppa Italia News (Di domenica 24 gennaio 2021) Inter-Milan ULTIME News - Gigio Donnarumma è squalificato. Pertanto, per il derby di Coppa Italia, chance tra i pali per il rumeno Ciprian Tatarusanu Inter-Milan: in porta toccherà a Tatarusanu Coppa Italia News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 gennaio 2021)ULTIME- Gigio Donnarumma è squalificato. Pertanto, per il derby di, chance tra i pali per il rumeno Ciprian: inPianeta

ZZiliani : La domanda è: se #AntonioConte ha scatenato questo pandemonio dopo Udinese-Inter 0-0, nei panni di #Simoni in Juve-… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - pisto_gol : Il Derby a distanza finisce con il Milan sconfitto ma Campione di Inverno, e l’Inter che non va oltre lo 0:0 con l’… - dade494 : RT @ZZiliani: La domanda è: se #AntonioConte ha scatenato questo pandemonio dopo Udinese-Inter 0-0, nei panni di #Simoni in Juve-Inter 1-0… - nicopapa40 : RT @ZZiliani: La domanda è: se #AntonioConte ha scatenato questo pandemonio dopo Udinese-Inter 0-0, nei panni di #Simoni in Juve-Inter 1-0… -